В Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 07:29

На жаль, кількість хворих стабільно росте та наближається до позначки 200.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що 26 березня в Україні завершилось наступною статистикою. За добу виявлено 40 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих зросла до 196 осіб.

Зі 196 випадків 5 летальних та одному пацієнту вдалось одужати.

Як зазначалось раніше, коронавірусна інфекція була виявлена в 15 областях країни. В МОЗ продовжують закликати людей залишатися вдома на період карантину, який триватиме щонайменше до 24 квітня.