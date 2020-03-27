В Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус

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На жаль, кількість хворих стабільно росте та наближається до позначки 200.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що 26 березня в Україні завершилось наступною статистикою. За добу виявлено 40 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих зросла до 196 осіб.
Зі 196 випадків 5 летальних та одному пацієнту вдалось одужати.
Як зазначалось раніше, коронавірусна інфекція була виявлена в 15 областях країни. В МОЗ продовжують закликати людей залишатися вдома на період карантину, який триватиме щонайменше до 24 квітня.
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