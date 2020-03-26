Кабмін скасував виділення 8 млрд грн на субсидії

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На тлі пандемії Кабмін вирішив переглянути витрати з бюджету.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, стало відомо, які саме зміни вніс Кабмін до держбюджету на 2020 рік. За даними видання «Країна», у зв’язку з кризою 8 млрд грн, частина грошей, передбачених раніше на субсидії, не довиділять. Також Український культурний фонд не фінансуватимуть.
Фінансування Верховного Суду збираються скоротити на 100 млн гривень з 2 млрд 383 млн грн до 2 млрд 273 млн грн. Тим часом фінансування на Вищий антикорупційний суд уріжуть на 82 млн з 373 648, 4 тис. грн до 291 413 5 тис. грн.
Тим часом витрати на МОЗ збираються підвищити більш ніж на 470 млн грн, а саме з 98183 290,5 тис. грн до 98 655 903,7 тис. грн. Це лише частина пропозицій Кабміну щодо розподілу бюджетних коштів.
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