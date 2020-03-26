В Ужгороді авто депутата «прикрасили» вінком та фарбою

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 14:37

Над машиною познущалися вандали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що над автомобілем депутата Ужгородської міської ради Віктора Щадея познущались вандали. Невідомі облили транспортний засіб жовтою фарбою та поклали на нього вінок, який зазвичай використовують для ритуальних цілей.

Фотографії автомобіля представив журналіст Віталій Глагола.

«В Ужгороді облили жовтою фарбою авто депутата міськради Віктора Щадея. Над дах поставили похоронний вінок. Автомобіль був припаркований на ніч під будинком політика», - зазначив журналіст.