Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксовано п’яту смерть від коронавірусу
  • Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
  • Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан

В Ужгороді авто депутата «прикрасили» вінком та фарбою

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 14:37
Версія для друку
В Ужгороді авто депутата «прикрасили» вінком та фарбою

Над машиною познущалися вандали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що над автомобілем депутата Ужгородської міської ради Віктора Щадея познущались вандали. Невідомі облили транспортний засіб жовтою фарбою та поклали на нього вінок, який зазвичай використовують для ритуальних цілей.

Фотографії автомобіля представив журналіст Віталій Глагола.

«В Ужгороді облили жовтою фарбою авто депутата міськради Віктора Щадея. Над дах поставили похоронний вінок. Автомобіль був припаркований на ніч під будинком політика», - зазначив журналіст.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції