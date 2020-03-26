В МОЗ назвали області з хворими на коронавірус

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 14:16

15 областей України мають підтверджені випадки COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, в прес-службі МОЗ уточнили, що кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 156 осіб. З них 5 летальних випадків та один пацієнт одужав.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

м. Київ — 34 випадки;

Київська область — 24 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область — 2 випадки», - уточнили в МОЗ.

Також відомо, що з початку року надійшло 1124 повідомлення про підозру на коронавірус.