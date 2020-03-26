В МОЗ назвали області з хворими на коронавірус

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15 областей України мають підтверджені випадки COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, в прес-службі МОЗ уточнили, що кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 156 осіб. З них 5 летальних випадків та один пацієнт одужав.
«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1 випадок;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Запорізька область — 7 випадків;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
м. Київ — 34 випадки;
Київська область — 24 випадки;
Львівська область — 2 випадки;
Луганська область — 1;
Одеська область — 4;
Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;
Херсонська область — 1 випадок;
Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська область — 2 випадки», - уточнили в МОЗ.
Також відомо, що з початку року надійшло 1124 повідомлення про підозру на коронавірус.
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