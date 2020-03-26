Гончарук передрік курс долара на рівні 40 гривень

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 13:45

Олексій Гончарук висловив свою думку щодо економічної ситуації в Україні. Так, він схиляється до думки, що долар в країні буде коштувати 40 гривень.

Новину передає «Преса України».

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук залишив на своєму Telegram-каналі нове повідомлення. Так, він передрік в Україні долар по 40 гривень у разі оголошення в країні дефолту.

За його словами, дефолт для України буде легкою відповіддю на складні питання. Якщо вона піде цим шляхом, то варто готуватися до найбільш песимістичних сценаріїв.

«У разі дефолту зовнішній борг України не зникне. Він просто розтягнеться в часі, але позбавить нас доступу до нових фінансових ресурсів. Вони будуть дуже необхідні країні вже в найближчому майбутньому - пік проблем попереду», - заявив Гончарук.

Політик також вірить, що в країні побільшає безробітних. Нагадаємо, раніше Гончарук вляпався в скандал, заявивши, що він в економіці «профан».