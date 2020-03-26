Гончарук передрік курс долара на рівні 40 гривень

Відома співачка пояснила, чому ніколи не підтримає вакцинацію проти коронавірусу 12:52
Виробник пилосмоків Dyson допомагатиме у боротьбі з коронавірусом 12:15
Шарій прокоментував бажання депутатів мати кращі умови лікування, ніж у звичайних людей 11:36
Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом 10:56
В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб 10:26
"Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева 09:55
Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину 09:46
Вбивця понад півсотні мусульман у Новій Зеландії визнав свою вину 09:16
Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ 08:42
Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно 08:07
ООН направить Україні гроші на боротьбу з коронавірусом 18:54
Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом 17:37
На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей 17:16
Олексій Гончарук висловив свою думку щодо економічної ситуації в Україні. Так, він схиляється до думки, що долар в країні буде коштувати 40 гривень.
Новину передає «Преса України».
Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук залишив на своєму Telegram-каналі нове повідомлення. Так, він передрік в Україні долар по 40 гривень у разі оголошення в країні дефолту.
За його словами, дефолт для України буде легкою відповіддю на складні питання. Якщо вона піде цим шляхом, то варто готуватися до найбільш песимістичних сценаріїв.
«У разі дефолту зовнішній борг України не зникне. Він просто розтягнеться в часі, але позбавить нас доступу до нових фінансових ресурсів. Вони будуть дуже необхідні країні вже в найближчому майбутньому - пік проблем попереду», - заявив Гончарук.
Політик також вірить, що в країні побільшає безробітних. Нагадаємо, раніше Гончарук вляпався в скандал, заявивши, що він в економіці «профан».
12:52: Відома співачка пояснила, чому ніколи не підтримає вакцинацію проти коронавірусу
12:15: Виробник пилосмоків Dyson допомагатиме у боротьбі з коронавірусом
11:36: Шарій прокоментував бажання депутатів мати кращі умови лікування, ніж у звичайних людей
10:56: Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом
10:26: В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.