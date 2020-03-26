На польсько-українському кордоні утворились черги

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що на автомобільному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин утворилась велика черга. Мова йде про українських заробітчан, які кинулись додому на тлі пандемії коронавірусу.
«Вони дісталися до кордону, їх відводять під навіс, оформляють і їх повинні забрати автобуси. Людей багато. Таке тут, як кажуть, кожен день», - відзначили журналісти.
Нагадаємо, черги утворюються з середини березня, тобто напередодні тотального карантину.
12:52: Відома співачка пояснила, чому ніколи не підтримає вакцинацію проти коронавірусу
12:15: Виробник пилосмоків Dyson допомагатиме у боротьбі з коронавірусом
11:36: Шарій прокоментував бажання депутатів мати кращі умови лікування, ніж у звичайних людей
10:56: Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом
10:26: В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб
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