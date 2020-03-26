Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксовано п’яту смерть від коронавірусу
  • Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
  • Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан

На польсько-українському кордоні утворились черги

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 13:18
Версія для друку
На польсько-українському кордоні утворились черги

Українці, які працювали у Польщі, вирішили повернутися додому на тлі карантину. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що на автомобільному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин утворилась велика черга. Мова йде про українських заробітчан, які кинулись додому на тлі пандемії коронавірусу.

«Вони дісталися до кордону, їх відводять під навіс, оформляють і їх повинні забрати автобуси. Людей багато. Таке тут, як кажуть, кожен день», - відзначили журналісти.

Нагадаємо, черги утворюються з середини березня, тобто напередодні тотального карантину.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції