На польсько-українському кордоні утворились черги

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 13:18

Українці, які працювали у Польщі, вирішили повернутися додому на тлі карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що на автомобільному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин утворилась велика черга. Мова йде про українських заробітчан, які кинулись додому на тлі пандемії коронавірусу.

«Вони дісталися до кордону, їх відводять під навіс, оформляють і їх повинні забрати автобуси. Людей багато. Таке тут, як кажуть, кожен день», - відзначили журналісти.

Нагадаємо, черги утворюються з середини березня, тобто напередодні тотального карантину.