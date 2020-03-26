Відома співачка пояснила, чому ніколи не підтримає вакцинацію проти коронавірусу

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 12:52

Британська виконавиця М.І.А. заявила, що якби їй довелось обирати між вакциною від коронавірусу та смертю, вона б обрала останній варіант.

Новину передає «Преса України».

Реп-виконавиця М.І.А, відома такими хітами як «Bad Girls», «Paper planes» та «Yala», зробила гучну заяву. За словами 44-річної співачки, якби їй довелось обирати: смерть чи вакцина проти коронавірусу, вона б обрала смерть.

Відповідаючи на запитання шанувальників, чому вона категорична у цьому питанні, зірка зазначила, що більшість наук – це бізнес. Тому вона вважає,що найкраще, що може людина зробити для себе – зайнятися профілактикою.

Як відомо, хітмейкерка зробила сину Ікгіду щеплення перед тим, як він мав піти до школи. М.І.А зазначила, що вона дуже пошкодувала через це, адже впродовж трьох тижнів після цього йому довелось ще лікуватись.

«Не панікуйте, ви всі в порядку. Ви не помрете. Це можливо й без медичної системи», - написала вона у соцмережі.