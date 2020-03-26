Виробник пилосмоків Dyson допомагатиме у боротьбі з коронавірусом 12:15
Шарій прокоментував бажання депутатів мати кращі умови лікування, ніж у звичайних людей 11:36
Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом 10:56
В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб 10:26
"Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева 09:55
Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину 09:46
Вбивця понад півсотні мусульман у Новій Зеландії визнав свою вину 09:16
Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ 08:42
Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно 08:07
ООН направить Україні гроші на боротьбу з коронавірусом 18:54
Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом 17:37
На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей 17:16
Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти 15:45
Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера» 15:06
Англійська компанія вироблятиме вентилятори для порятунку життя людей, хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Відома англійська компанія Dyson готується розробити вентилятор, щоб допомогти критичним пацієнтам з коронавірусом, офіційно відомим як COVID-19.
На тлі цих подій Dyson, як і інші технічні фірми, допомагатиме робити медичне обладнання, яке наразі потрібно мати у величезних кількостях та в найкоротші терміни.
Виробник пилососів та іншої побутової техніки заявив, що вже отримав замовлення від британського уряду на 10 000 вентиляторів, згідно з повідомленням BBC. В Dyson сконструювали вентилятор з нуля, і над ним наразі працюють сотні інженерів. Вентилятор видалятиме вуглекислий газ, що робить його життєво важливим, оскільки вірус може порушити здатність деяких пацієнтів нормально дихати.
Очікується, що Dyson зможе виконати замовлення впродовж двох тижнів.
Як відомо, станом на 26 березня у світі зареєстровано 465 000 підтверджених випадків COVID-19. Крім того, понад 21 000 людей померли.
12:15: Виробник пилосмоків Dyson допомагатиме у боротьбі з коронавірусом
11:36: Шарій прокоментував бажання депутатів мати кращі умови лікування, ніж у звичайних людей
10:56: Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом
10:26: В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб
09:55: "Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева
09:46: Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину
09:16: Вбивця понад півсотні мусульман у Новій Зеландії визнав свою вину
08:42: Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.