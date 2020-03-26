Виробник пилосмоків Dyson допомагатиме у боротьбі з коронавірусом

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 12:15

Англійська компанія вироблятиме вентилятори для порятунку життя людей, хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Відома англійська компанія Dyson готується розробити вентилятор, щоб допомогти критичним пацієнтам з коронавірусом, офіційно відомим як COVID-19.

На тлі цих подій Dyson, як і інші технічні фірми, допомагатиме робити медичне обладнання, яке наразі потрібно мати у величезних кількостях та в найкоротші терміни.

Виробник пилососів та іншої побутової техніки заявив, що вже отримав замовлення від британського уряду на 10 000 вентиляторів, згідно з повідомленням BBC. В Dyson сконструювали вентилятор з нуля, і над ним наразі працюють сотні інженерів. Вентилятор видалятиме вуглекислий газ, що робить його життєво важливим, оскільки вірус може порушити здатність деяких пацієнтів нормально дихати.

Очікується, що Dyson зможе виконати замовлення впродовж двох тижнів.

Як відомо, станом на 26 березня у світі зареєстровано 465 000 підтверджених випадків COVID-19. Крім того, понад 21 000 людей померли.