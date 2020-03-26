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За його словами, він не розуміє, чому депутати хочуть для себе кращі умови лікування у Києві, а не лікуються на своїх округах.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Анатолій Шарій з’явився в ефірі телеканалу Zik. Він прокоментував ситуацію з пандемією у світі, зокрема в Україні. Так, Шарій звернув увагу на те, що народні депутати нічого не роблять, але за своє здоров’я все ж переживають.
Зокрема, нардеп Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус і який перебуває на лікуванні в Олександріївській лікарні Києва, не захотів лікуватися на своєму окрузі. Також нардепи жаліються, що у лікарнях «треш».
«Так, там треш, адже вони ніколи не думали, що їм доведеться там лікуватися. І ця нова постанова про якісь там VIP-умови, зараз Кличко намагається виправдатися, що це президентам і так далі, я розумію, для чого такі постанови виходять. Тому що тут раптом їм доведеться лежати разом з тими, кого вони вважають бидлом. Недолюдьми. І тому їм потрібні окремі палати, окрема сестра, яка сидить поруч, окрема їжа, окреме світло, окреме все», - прокоментував Шарій.
Він також нагадав, що нардепи опинились у такій ситуації, коли не можна виїхати у Швейцарію, Італію.
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11:36: Шарій прокоментував бажання депутатів мати кращі умови лікування, ніж у звичайних людей
10:56: Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом
10:26: В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб
09:55: "Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева
09:46: Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину
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08:42: Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ
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