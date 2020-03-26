Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом

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Експерти попередили, що iPhone 12 з 5G-з'єднанням можуть не представити у 2020 році. Причина – пандемія коронавірусу, яка вдарить по попиту на продукцію Apple.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, презентація новинок від Apple може не відбутися у вересні, як планувалось раніше. Цей рік мав стати важливим для сімейства iPhone, оскільки новинки вперше матимуть 5G-з'єднання.
За словами експертів, триваюча пандемія коронавірусу може змусити Apple зробити безпрецедентний крок - відтягнути випуск трьох нових моделей iPhone 12 на місяці. Згідно з новим звітом з Азії, Apple в даний час готується до такої затримки, тому що глобальна пандемія COVID-19 загрожує світовому попиту.
Джерело в Apple повідомило, що компанія хоче, щоб перший iPhone 5G став хітом. Наразі ситуація з пандемією перешкоджає цьому. Інше джерело зазначило, що Apple прийме остаточне рішення найближчим часом у травні. Сама компанія поки відмовилася від коментарів. У гіршому випадку, моделі iPhone 12 затримуються у випуску до 2021 року.
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