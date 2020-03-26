В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб

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Через спалах коронавірусу у Нью-Йорку влаштували імпровізований морг. У штаті зафіксовано близько 300 смертей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що кількість летальних випадків від коронавірусу у США становить 1041. Ще 70 тисяч інфіковано. У Нью-Йорку кількість смертей становить близько 300 осіб. Також на штат припадає понад 30 тисяч інфікованих.
В результаті влада Нью-Йорк мобілізувала медиків, щоб ті працювати у гарячих точках. Поруч із лікарнею Белвью було встановлено імпровізований морг. Міська поліція, чиї ряди зменшилися, наразі патрулює майже порожні вулиці.
Нагадаємо, у всьому світі число загиблих від коронавірусу становить понад 21 тисячу людей.
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