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В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 10:26
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В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб

Через спалах коронавірусу у Нью-Йорку влаштували імпровізований морг. У штаті зафіксовано близько 300 смертей.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 26 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що кількість летальних випадків від коронавірусу у США становить 1041. Ще 70 тисяч  інфіковано. У Нью-Йорку кількість смертей становить близько 300 осіб. Також на штат припадає понад 30 тисяч інфікованих.

В результаті влада Нью-Йорк мобілізувала медиків, щоб ті працювати у гарячих точках. Поруч із лікарнею Белвью було встановлено імпровізований морг. Міська поліція, чиї ряди зменшилися, наразі патрулює майже порожні вулиці.

Нагадаємо, у всьому світі число загиблих від коронавірусу становить понад 21 тисячу людей.

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