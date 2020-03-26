"Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева

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... Не за горами День Победы. И вновь 9 мая, в Москве, на Красной площади соберется огромная праздничная толпа. И мощная медь сводного оркестра разрежет прохладный утренний воздух столицы. И по брусчатке будут чеканить шаг бодренькие семидесятилетние "ветераны войны", позвякивая медалями "За оборону Кавказа" и "За взятие Берлина". Теми самыми медалями, которыми награждали советских солдат лет за пять до появления на свет этих самых "ветеранов". Я по сей день не могу понять, зачем Путину весь этот пропахший нафталином цирк с "ряжеными"? С какой целью он продолжает плодить эту когорту свихнувшихся клоунов, потенциальных пациентов больницы им. Кащенко, цепляющих на плечи генеральские погоны, а на грудь - чужие боевые ордена? Но среди всей этой "фронтовой шушеры" существует фигура особая, неординарная, "ряженый РФ № 1", о котором стоит поговорить отдельно....
... В конце 90-х годов прошлого столетия в медийном пространстве РФ вдруг ниоткуда возник импозантный, невысокий, седовласый мужичок по имени Феликс Дадаев. И сотворил сенсацию, объявив о том, что много лет подряд именно он являлся двойником самого Сталина! Акулы пера с восторгом подхватили эту "утку" и последовало бесчисленное количество интервью, документальных фильмов, телепередач и статей. "Двойник Сталина жив!", "Тень вождя", "Легенда СССР", "Бегущий по лезвию", "Тайны двойников" и т. д. Я прекрасно знаю "специфику" кремлевской идеологической пропаганды. И потому уже публиковал материал о том, как Путин "аннексировал" в пользу России славу "непобедимого русского борца Ивана Поддубного" - а на деле запорожского казака; и героизм легендарного майора "Вихря", Героя Украины Евгения Березняка, спасшего от уничтожения польский город Краков. Давно хотелось написать и о "легендарном двойнике Сталина", да не хватало времени. И вот теперь, в связи с карантином, оно появилось...
... Итак, Феликс Гаджиевич Дадаев. Много раз на своем жизненном пути мне приходилось встречать аферистов и мошенников самого разного калибра, но этот "путинский "ряженый № 1" в их ряду - экземпляр особенный! Давайте примем к сведению ссылку в Википедии о Дадаеве https://ru.wikipedia.
... Уже заканчивал материал, я вдруг "наткнулся" на вишенку на торте! Буквально на днях "ЦТВ" представило новый документальный фильм "Тайны двойников" https://www.
P.S. Странный народ эти русские... Двадцать пять лет российская власть, с позволения Путина и ФСБ, тиражирует завравшегося мошенника... Присваивает ему почетные звания, награждает орденами, снимает о нем телерепортажи. Зачем? С какой целью одурачивают целый народ? Неужели в России мало истинных героев ВОВ? И почему-то ни один журналист, ни один историк, ни один политик или генерал до сих пор не грохнул кулаком по столу, не воскликнул: "Братцы! Какой это двойник Сталина? Это либо сумасшедший, либо самозванец!". И, наконец, сравните фото:
По-моему нужно страдать особой степенью близорукости, чтобы не заметить: на фото два чем-то похожих, но совершенно разных человека....
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
10:56: Apple затримає випуск нового айфону, щоб зробити його хітом
10:26: В США кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 осіб
09:55: "Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева
09:46: Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину
09:16: Вбивця понад півсотні мусульман у Новій Зеландії визнав свою вину
08:42: Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ
08:07: Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно
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