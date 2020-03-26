"Ряженым РФ № 1" Путин назначил "Сталина" - суперафериста Феликса Дадаева

zmxn 26 березня 2020, 09:55

... Не за горами День Победы. И вновь 9 мая, в Москве, на Красной площади соберется огромная праздничная толпа. И мощная медь сводного оркестра разрежет прохладный утренний воздух столицы. И по брусчатке будут чеканить шаг бодренькие семидесятилетние "ветераны войны", позвякивая медалями "За оборону Кавказа" и "За взятие Берлина". Теми самыми медалями, которыми награждали советских солдат лет за пять до появления на свет этих самых "ветеранов". Я по сей день не могу понять, зачем Путину весь этот пропахший нафталином цирк с "ряжеными"? С какой целью он продолжает плодить эту когорту свихнувшихся клоунов, потенциальных пациентов больницы им. Кащенко, цепляющих на плечи генеральские погоны, а на грудь - чужие боевые ордена? Но среди всей этой "фронтовой шушеры" существует фигура особая, неординарная, "ряженый РФ № 1", о котором стоит поговорить отдельно....

... В конце 90-х годов прошлого столетия в медийном пространстве РФ вдруг ниоткуда возник импозантный, невысокий, седовласый мужичок по имени Феликс Дадаев. И сотворил сенсацию, объявив о том, что много лет подряд именно он являлся двойником самого Сталина! Акулы пера с восторгом подхватили эту "утку" и последовало бесчисленное количество интервью, документальных фильмов, телепередач и статей. "Двойник Сталина жив!", "Тень вождя", "Легенда СССР", "Бегущий по лезвию", "Тайны двойников" и т. д. Я прекрасно знаю "специфику" кремлевской идеологической пропаганды. И потому уже публиковал материал о том, как Путин "аннексировал" в пользу России славу "непобедимого русского борца Ивана Поддубного" - а на деле запорожского казака; и героизм легендарного майора "Вихря", Героя Украины Евгения Березняка, спасшего от уничтожения польский город Краков. Давно хотелось написать и о "легендарном двойнике Сталина", да не хватало времени. И вот теперь, в связи с карантином, оно появилось...

... Итак, Феликс Гаджиевич Дадаев. Много раз на своем жизненном пути мне приходилось встречать аферистов и мошенников самого разного калибра, но этот "путинский "ряженый № 1" в их ряду - экземпляр особенный! Давайте примем к сведению ссылку в Википедии о Дадаеве https://ru.wikipedia. org/wiki/ и статью корреспондента "Комсомолки" Анны Велигжаниной "Двойник Сталина жив!" https://kp.ua/ incidents/38869-dvoinyk- stalyna-zhyv . Ох и запиз... Прошу прощения: ох и заврался же престарелый авантюрист; как говорится, по самые гланды. Поехали! 1) Википедия гласит: год рождения Феликса Гаджиевича - 1920-й. Однако Велигжаниной седовласый аферист почему-то сообщает, что родился в 1926-м. 2) В Википедии сказано, что с 1941 по 1945 год знаменитый лохотронщик был артистом фронтовой концертной бригады; тут же перечислены награды Дадаева - четыре боевых ордена. Сложно понять, каким образом исполняя лезгинку, танцор удостоится четырех (!) боевых наград. Но не это главное: в репортаже Велигжаниной четырежды орденоносец неожиданно превращается в ... дважды Героя Советского Союза! На его парадном кителе мы также видим две Геройские звезды. Вот это танцор! 3) В Википедии Дадаев числится заслуженным артистом РФ. Велигжаниной он отчего-то докладывает, что является народным артистом СССР! 4) В Википедии отсутствуют какие-либо сведения об учебных заведениях, в которых получал образование наш "супергерой". Абсолютно очевидно, что Дадаев просто одаренный от природы танцор с семилеткой за плечами. Однако Велигжанина уверяет, что он носит воинское звание генерал-лейтенант! Таких заоблачных высот можно достичь единственным путем - окончив Военное училище + Военную академию + Академию Генерального штаба. Но ни в одной статье о "профессоре и академике", ни в самой Википедии я не нашел об этом никаких упоминаний. 5) Велигжанина: "В 1943 году чекисты отправили Дадаева спецрейсом в Москву... И в 1945 году на параде, посвященном Дню физкультурника, Феликс Гаджиевич стоял вместо Сталина на трибуне Мавзолея". Но если верить другому уважаемому изданию, то Феликс Гаджиевич, начиная с в 1941 года неотрывно пел и плясал в концертной бригаде 2-го Белорусского фронта, и закончил войну в 1945-м году в столице Германии http://wwii-soldat. narod.ru/200/ARTICLES/BIO/ dadaev_fg.htm . Стесняюсь спросить: так чем все-таки занимался в годы войны будущий генерал. Дадаев? Плясал лезгинку во фронтовой бригаде и в 45-м дошел до Берлина? Или же, начиная с 1943 года, "вживался" в роль Сталина в Москве? Или может у Дадаева к тому времени был уже свой двойник?... А обсуждать бред о том, как музыканта Дадаева отправляли в разведку - это не для слабонервных! Наверняка в дивизии не было более достойного разведчика! Представляете картину? Начальник разведки полка совместно с офицерами штаба готовит операцию по заброске разведгруппы в тыл противника. И тут слово берет командир разведроты: "Товарищ подполковник! Прошу усилить диверсионную группу танцором Дадаевым и требую срочно отозвать его из концертной бригады! Убежден, что без участия Дадаева операция будет обречена на провал!". И в наши дни престарелый кидала Дадаев продолжает рассказывать журналистам очередной бред: он всегда вооружен, ибо опасается покушения на свою жизнь! Интересно, какой спецслужбе мира и с какой целью необходимо ликвидировать этого, выжившего из ума самозванца? А в 1996 году, оказывается, с "Дела Дадаева" сняли "гриф секретности", вызвали в ФСБ и любезно вручили все фото, на которых он в образе Сталина. Вы вообще представляете себе уровень всего этого маразма? И весь этот бред о разведчике-танцоре, о "двойнике Сталина", о "генерал-лейтенанте", о "дважды Герое", двадцать пять лет льют в уши миллионов россиян! И последнее... Феликс Дадаев утверждает: ни один член Политбюро не догадывался, что вместо Сталина с ними на трибуне Мавзолея или в зале заседания находился он - двойник вождя.. Если Дадаев 1926 года рождения, то ему в 1945 году было 19 лет.. Сталину в это время уже исполнилось 67! Тогда можно предположить, что огромной страной руководила группа шизофреников, если уж в загримированном девятнадцатилетнем юноше они признавали 67-летнего вождя, с которым были знакомы не один десяток лет и с которым ежедневно тесно общались....

... Уже заканчивал материал, я вдруг "наткнулся" на вишенку на торте! Буквально на днях "ЦТВ" представило новый документальный фильм "Тайны двойников" https://www. youtube.com/watch?v= 6sy9jM0pXkI . Ба, знакомые все лица - Феликс Гаджиевич, собственной персоной! Седовласый плутишка вновь уверенно повествует на камеру о том, как и когда он стал "двойником" Сталина. Думаете в 1943-м году, когда чекисты с фронта доставили его самолетом в Москву? Ну что вы! Это, оказывается, случилось в 1953-м. И в столицу его привезли из... Гулага. Занавес!

P.S. Странный народ эти русские... Двадцать пять лет российская власть, с позволения Путина и ФСБ, тиражирует завравшегося мошенника... Присваивает ему почетные звания, награждает орденами, снимает о нем телерепортажи. Зачем? С какой целью одурачивают целый народ? Неужели в России мало истинных героев ВОВ? И почему-то ни один журналист, ни один историк, ни один политик или генерал до сих пор не грохнул кулаком по столу, не воскликнул: "Братцы! Какой это двойник Сталина? Это либо сумасшедший, либо самозванец!". И, наконец, сравните фото:

По-моему нужно страдать особой степенью близорукости, чтобы не заметить: на фото два чем-то похожих, но совершенно разных человека....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".