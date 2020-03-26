Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксовано п’яту смерть від коронавірусу
  • Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
  • Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан

Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 09:46
Версія для друку
Кабмін дав добро на роботу оптових ринків під час карантину

Окрім оптових ринків торгівля дозволена й насінням, агрохімікатами та іншими препаратами та матеріалами. 

Новину передає «Преса України». 

Вчора, 25 березня, Кабмін прийняв рішення розширити список видів діяльності та торгівлі, які матимуть право працювати під час карантину. Як відомо, карантин триватиме до 24 квітня. У зв’язку з його тривалим терміном дозволена оптова торгівля харчовими продуктами, торгівля ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, агрохімікатами, насінням та садовими матеріалами.

Також під час карантину дозволено здійснювати ветеринарну практику. Крім того, пом’якшено умови пасажирських перевезень для виробничих потреб підприємств. 

«Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки», - прокоментував рішення Кабміну міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції