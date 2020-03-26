Вбивця понад півсотні мусульман у Новій Зеландії визнав свою вину

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29-річний Бренттон Таррант перестав заперечувати, що він є вбивцею 51 людини, чию смерть він навіть показав у прямому ефірі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що 29-річний Бренттон Таррант, який у 2019 році розстріляв прихожан у двох мечетях Нової Зеландії й транслював дійство у прямому ефірі у Фейсбук, визнав свою вину.
В окружному суді Крістчерча, в Крайстчерчі, він визнав свою провину за всіма звинуваченнями, в тому числі вбивство 51 людини.
Раніше він заперечував 51 обвинувачення у вбивстві, 40 у замаху на вбивство та одне за участь у терористичному акті.
«Так, винний», - сказав він у Крістчерчському вищому суді.
Наразі суд не визначив термін його перебування за гратами. Суддя Камерон Мандер заявив, що винесення вироку не відбудеться до тих пір, поки судова система не повернеться до нормального функціонування. Сім’ї жертв повинні бути присутні під час оголошення вироку.
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