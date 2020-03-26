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Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 08:42
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Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ

За словами депутата ВРУ, засідання на свіжому повітрі на тлі пандемії це хороша ідея. 

Новину передає «Преса України». 

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко виступила в ефірі телеканалу ZIK. Політик заявила, що позачергове засідання ВРУ може відбутись під відкритим небом. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.

«Засідання парламенту буде, може на свіжому повітрі в суботу, прямо у дворі Верховної Ради», - заявила Тимошенко.

Тим часом заступник голови президентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук додала, що нардепи розглядають варіант проведення засідання на стадіоні або у великому концертному залі.

«Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає», - зазначила вона, пояснивши, що для цього необхідно провести голосування.

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