Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 08:42

За словами депутата ВРУ, засідання на свіжому повітрі на тлі пандемії це хороша ідея.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко виступила в ефірі телеканалу ZIK. Політик заявила, що позачергове засідання ВРУ може відбутись під відкритим небом. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.

«Засідання парламенту буде, може на свіжому повітрі в суботу, прямо у дворі Верховної Ради», - заявила Тимошенко.

Тим часом заступник голови президентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук додала, що нардепи розглядають варіант проведення засідання на стадіоні або у великому концертному залі.

«Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає», - зазначила вона, пояснивши, що для цього необхідно провести голосування.