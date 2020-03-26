Тимошенко запропонувала нардепам працювати у дворі ВРУ

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За словами депутата ВРУ, засідання на свіжому повітрі на тлі пандемії це хороша ідея.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко виступила в ефірі телеканалу ZIK. Політик заявила, що позачергове засідання ВРУ може відбутись під відкритим небом. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.
«Засідання парламенту буде, може на свіжому повітрі в суботу, прямо у дворі Верховної Ради», - заявила Тимошенко.
Тим часом заступник голови президентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук додала, що нардепи розглядають варіант проведення засідання на стадіоні або у великому концертному залі.
«Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає», - зазначила вона, пояснивши, що для цього необхідно провести голосування.
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