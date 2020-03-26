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Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 08:07
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Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно

Представникам кіноіндустрії не сподобалась ідея скорочення фінансування на культуру. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що представники кіноіндустрії написали звернення до голови українського уряду Дениса Шмигаля у зв’язку зі скороченням бюджету на культуру.

«Недофінансування однієї галузі промисловості потягне за собою недофінансування інших, і як наслідок, недозбір податків у державну казну», - зазначили представники кіноіндустрії.

Так, вони просять продовжити вливати кошти українських платників податків саме на культуру попри режиму надзвичайної ситуації в країні. При цьому автори звернення наголошують, що виділених 750 млн грн їм і так мало.

«Через виробничу специфіку заблоковане фінансування призведе до припинення кіновиробництва мінімум на 3-4 роки, що, в свою чергу, спровокує декваліфікацію і втрату кадрів через еміграцію», - додали кінематографісти.

Нагадаємо, раніше журналіст Анатолій Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони з держбюджету. Так, гроші роздаються на сумнівні проекти, в тому числі для одіозної блогерки Яніни Соколової.

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