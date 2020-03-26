Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно

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Представникам кіноіндустрії не сподобалась ідея скорочення фінансування на культуру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що представники кіноіндустрії написали звернення до голови українського уряду Дениса Шмигаля у зв’язку зі скороченням бюджету на культуру.
«Недофінансування однієї галузі промисловості потягне за собою недофінансування інших, і як наслідок, недозбір податків у державну казну», - зазначили представники кіноіндустрії.
Так, вони просять продовжити вливати кошти українських платників податків саме на культуру попри режиму надзвичайної ситуації в країні. При цьому автори звернення наголошують, що виділених 750 млн грн їм і так мало.
«Через виробничу специфіку заблоковане фінансування призведе до припинення кіновиробництва мінімум на 3-4 роки, що, в свою чергу, спровокує декваліфікацію і втрату кадрів через еміграцію», - додали кінематографісти.
Нагадаємо, раніше журналіст Анатолій Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони з держбюджету. Так, гроші роздаються на сумнівні проекти, в тому числі для одіозної блогерки Яніни Соколової.
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