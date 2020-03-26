Шмигаля попросили продовжити виділяти мільйони з держбюджету на кіно

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 08:07

Представникам кіноіндустрії не сподобалась ідея скорочення фінансування на культуру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що представники кіноіндустрії написали звернення до голови українського уряду Дениса Шмигаля у зв’язку зі скороченням бюджету на культуру.

«Недофінансування однієї галузі промисловості потягне за собою недофінансування інших, і як наслідок, недозбір податків у державну казну», - зазначили представники кіноіндустрії.

Так, вони просять продовжити вливати кошти українських платників податків саме на культуру попри режиму надзвичайної ситуації в країні. При цьому автори звернення наголошують, що виділених 750 млн грн їм і так мало.

«Через виробничу специфіку заблоковане фінансування призведе до припинення кіновиробництва мінімум на 3-4 роки, що, в свою чергу, спровокує декваліфікацію і втрату кадрів через еміграцію», - додали кінематографісти.

Нагадаємо, раніше журналіст Анатолій Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони з держбюджету. Так, гроші роздаються на сумнівні проекти, в тому числі для одіозної блогерки Яніни Соколової.