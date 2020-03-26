В Україні зафіксовано п’яту смерть від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 березня 2020, 07:35

Жертвою COVID-19 стала жінка з Івано-Франківщини. В лікарню вона потрапила разом з чоловіком.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що в Україні зафіксовано 5 летальний випадок від COVID-19. Жертвою коронавірусної інфекції стала жінка з Івано-Франківської області. Вона поступила в лікарню разом з чоловіком.

«Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті. МОЗ висловлює співчуття рідним померлої», - йдеться в повідомленні.

Щодо чоловіка, він все ще перебуває у лікарні. Його стан середнього ступеня тяжкості. Вік загиблої та її чоловіка у МОЗ не назвали.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні нараховано 145 хворих на коронавірус. З них 5 летальних випадків та один пацієнт, який одужав. Всього за добу лабораторно підтвердили 32 нові випадки.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що кількість жертв буде лише зростати. Він нагадав, що медична система в Україні не готова до етапу госпіталізації та лікування людей з COVID-19.