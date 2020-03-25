ООН направить Україні гроші на боротьбу з коронавірусом 18:54
Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом 17:37
На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей 17:16
Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти 15:45
Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера» 15:06
В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі 09:58
Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика 09:28
НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро 08:55
Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії 08:22
У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка 14:57
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб 12:05
Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу 11:40
Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір 10:29
Українська держава отримає $33 млн. Стало відомо, на що конкретно будуть спрямовані кошти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що глобальний план ООН гуманітарного реагування для боротьби з корона вірусом передбачає фіндопомогу Україні. Мова йде про $33 млн. Загальна сума допомоги для різних країн світу складе $2 млрд. Відповідну заяву зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Також інформацію підтвердив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
«Мова йде про реалізацію гуманітарних проектів в східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування за такими напрямками: заклади охорони здоров'я, продовольча безпека і товари першої необхідності, люди похилого віку і люди з інвалідністю, дистанційну шкільну освіту. Найбільш незахищені категорії українців повинні мати кошти для лікування та мінімізації негативного впливу коронавіруса», - зазначив він у соцмережі.
18:54: ООН направить Україні гроші на боротьбу з коронавірусом
17:37: Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом
17:16: На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей
15:45: Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.