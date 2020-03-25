ООН направить Україні гроші на боротьбу з коронавірусом

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 18:54

Українська держава отримає $33 млн. Стало відомо, на що конкретно будуть спрямовані кошти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що глобальний план ООН гуманітарного реагування для боротьби з корона вірусом передбачає фіндопомогу Україні. Мова йде про $33 млн. Загальна сума допомоги для різних країн світу складе $2 млрд. Відповідну заяву зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Також інформацію підтвердив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Мова йде про реалізацію гуманітарних проектів в східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування за такими напрямками: заклади охорони здоров'я, продовольча безпека і товари першої необхідності, люди похилого віку і люди з інвалідністю, дистанційну шкільну освіту. Найбільш незахищені категорії українців повинні мати кошти для лікування та мінімізації негативного впливу коронавіруса», - зазначив він у соцмережі.