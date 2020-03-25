Вакарчук подякував українським медикам піснею

Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом 17:37
На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей 17:16
Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти 15:45
Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера» 15:06
В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі 09:58
Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика 09:28
НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро 08:55
Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії 08:22
У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка 14:57
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб 12:05
Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу 11:40
Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір 10:29
Святослав Вакарчук вирішив по-особливому подякувати медикам, які наразі допомагають у боротьбі з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук записав відео для медиків, які залучені до боротьби з коронавірусом. Так, він заспівав їм свій хіт «Дякую тобі».
«Це - для лікарів, медсестер, медбратів, санітарок, санітарів, всіх працівників медичної сфери, які зараз на передовій боротьби з вірусом. Я хочу їм подякувати», - заявив він на відео.
Інтернет-спільнота відповіла Вакарчуку різними коментарями.
«Клас. Ваша музика - найкращі ліки від усього», - з’явилось у коментарях.
«Пісеньки - це добре, але реальна допомога зараз теж не на останньому місці», - зазначила інтернет-спільнота.
17:37: Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом
17:16: На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей
15:45: Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.