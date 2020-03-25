Вакарчук подякував українським медикам піснею

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 18:21

Святослав Вакарчук вирішив по-особливому подякувати медикам, які наразі допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук записав відео для медиків, які залучені до боротьби з коронавірусом. Так, він заспівав їм свій хіт «Дякую тобі».

«Це - для лікарів, медсестер, медбратів, санітарок, санітарів, всіх працівників медичної сфери, які зараз на передовій боротьби з вірусом. Я хочу їм подякувати», - заявив він на відео.

Інтернет-спільнота відповіла Вакарчуку різними коментарями.

«Клас. Ваша музика - найкращі ліки від усього», - з’явилось у коментарях.

«Пісеньки - це добре, але реальна допомога зараз теж не на останньому місці», - зазначила інтернет-спільнота.