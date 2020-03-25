Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 17:37

Такий прогноз зробила Наталія Діденко. За її словами, мокрий сніг очікується в останній день березня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що антициклон Юрген не принесе в Україну погодніх екстримів, тобто скрізь пануватиме суха повітряна маса. Про це вона повідомила у соцмережі.

«Вітер й надалі з північного сходу, помірний, на Півдні ще залишиться сильним. Температура повітря вже найближчої ночі трохи по'якшає, хоча невеликі «мінуси» ще втримаються, а завтра вдень потепліє до +7+13 градусів», - зазначила вона.

У столиці нічні -2 градуси вдень перетворяться на +10 градусів. За прогнозом Діденко, до кінця тижня в Україні потепліє до +11+16 градусів.

«Чергове похолодання із дощами і, можливо, навіть мокрим снігом прийде у наступний вівторок, 31-го березня», - наголосила вона.