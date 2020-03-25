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Поки ряд українців відправили у незаплановані відпустки на тлі карантину, «Нова пошта» почала шукати нових кадрів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, у прес-службі «Нової пошти» повідомили про пошук нових кур’єрів. Так, на роботу планують взяти дві тисячі працівників. Як зазначається у повідомленні, наразі «Нова пошта» працює у посиленому режимі, оскільки багато людей змушені робити покупки онлайн.
«Нова Пошта» піклується про людей і пропонує приєднатися до нашої команди і стати одним з 2 тис. нових кур'єрів по всій Україні», - зазначили в прес-службі.
У компанії особливо наголосили, що працівники матимуть повні соцгарантії, медичну страховку, засоби індивідуального захисту та навіть пообіцяли кар’єрний ріст.
17:37: Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом
17:16: На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей
15:45: Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
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