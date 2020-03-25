На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 17:16

Поки ряд українців відправили у незаплановані відпустки на тлі карантину, «Нова пошта» почала шукати нових кадрів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, у прес-службі «Нової пошти» повідомили про пошук нових кур’єрів. Так, на роботу планують взяти дві тисячі працівників. Як зазначається у повідомленні, наразі «Нова пошта» працює у посиленому режимі, оскільки багато людей змушені робити покупки онлайн.

«Нова Пошта» піклується про людей і пропонує приєднатися до нашої команди і стати одним з 2 тис. нових кур'єрів по всій Україні», - зазначили в прес-службі.

У компанії особливо наголосили, що працівники матимуть повні соцгарантії, медичну страховку, засоби індивідуального захисту та навіть пообіцяли кар’єрний ріст.