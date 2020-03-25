Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
  • Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан
  • Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ

На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 17:16
Версія для друку
На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей

Поки ряд українців відправили у незаплановані відпустки на тлі карантину, «Нова пошта» почала шукати нових кадрів.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 25 березня, у прес-службі «Нової пошти» повідомили про пошук нових кур’єрів. Так, на роботу планують взяти дві тисячі працівників. Як зазначається у повідомленні, наразі «Нова пошта» працює у посиленому режимі, оскільки багато людей змушені робити покупки онлайн.

«Нова Пошта» піклується про людей і пропонує приєднатися до нашої команди і стати одним з 2 тис. нових кур'єрів по всій Україні», - зазначили в прес-службі.

У компанії особливо наголосили, що працівники матимуть повні соцгарантії, медичну страховку, засоби індивідуального захисту та навіть пообіцяли кар’єрний ріст.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції