Принц Чарльз підхопив коронавірус

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 16:53

71-річний принц Уельський тепер буде ізольований у власному маєтку у Шотландії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що 71-річний Принц Чарльз пройшов тест на коронавірус. На жаль, принц Уельський, має позитивний результат. Тепер він самоізолюється у маєтку Балморалі, що в Шотландії. За попередніми даними, вірус Чарльз міг підхопити під час зустрічі з принцом Монако Альбертом, у якого також виявили смертоносний вірус.

Як зазначається, принц Чарльз взяв участь щонайменше у шести громадських заходах, зустрівши сотні людей, включаючи ряд найбільших зірок Великобританії на щорічних нагородах Prince's Trust.

«У принца Уельського легка форма хвороби, і він зі своєю дружиною Каміллою, герцогинею Корнуол, результат тесту якої є негативним. Її Величність Єлизавета залишається в доброму стані. Королева дотримується всіх відповідних порад щодо свого добробуту», - відзначили британські ЗМІ.