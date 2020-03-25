Принц Чарльз підхопив коронавірус

Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом 17:37
На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей 17:16
Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти 15:45
Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера» 15:06
В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі 09:58
Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика 09:28
НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро 08:55
Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії 08:22
У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка 14:57
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб 12:05
Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу 11:40
Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір 10:29
71-річний принц Уельський тепер буде ізольований у власному маєтку у Шотландії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що 71-річний Принц Чарльз пройшов тест на коронавірус. На жаль, принц Уельський, має позитивний результат. Тепер він самоізолюється у маєтку Балморалі, що в Шотландії. За попередніми даними, вірус Чарльз міг підхопити під час зустрічі з принцом Монако Альбертом, у якого також виявили смертоносний вірус.
Як зазначається, принц Чарльз взяв участь щонайменше у шести громадських заходах, зустрівши сотні людей, включаючи ряд найбільших зірок Великобританії на щорічних нагородах Prince's Trust.
«У принца Уельського легка форма хвороби, і він зі своєю дружиною Каміллою, герцогинею Корнуол, результат тесту якої є негативним. Її Величність Єлизавета залишається в доброму стані. Королева дотримується всіх відповідних порад щодо свого добробуту», - відзначили британські ЗМІ.
17:37: Після незначного потепління в Україну повернеться похолодання зі снігом
17:16: На тлі коронавірусу «Нова пошта» вирішила взяти на роботу більше людей
15:45: Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.