«Нафтогаз» продаватиме газ дорожче

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Ляшко запропонував скасувати комунальні платежі на період карантину 09:20
Ціни на блакитне паливо зростуть у квітні, однак не для всіх.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що «Нафтогаз» вирішив підняти ціну на газ для промисловості та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Так, з квітня ціна виросте на 0,2-2,2%.
Це означає, що тисяча кубометрів газу коштуватиме 4069-4614 грн. Плюс доведеться платити за транспортування палива.
Нагадаємо, раніше політик Олег Ляшко пропонував на тлі карантину не брати з українців плати за комунальні послуги. Як відомо, багато людей наразі залишились без роботи.
15:45: Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
09:58: В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі
09:28: Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика
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