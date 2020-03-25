«Нафтогаз» продаватиме газ дорожче

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 16:21

Ціни на блакитне паливо зростуть у квітні, однак не для всіх.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що «Нафтогаз» вирішив підняти ціну на газ для промисловості та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Так, з квітня ціна виросте на 0,2-2,2%.

Це означає, що тисяча кубометрів газу коштуватиме 4069-4614 грн. Плюс доведеться платити за транспортування палива.

Нагадаємо, раніше політик Олег Ляшко пропонував на тлі карантину не брати з українців плати за комунальні послуги. Як відомо, багато людей наразі залишились без роботи.