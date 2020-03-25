Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 15:45

На важливій посаді трудитиметься Любомира Мандзій, яка раніше була заступницею Ганни Новосад.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, Кабмін призначив нову виконувачку обов’язків міністра освіти і науки. Нею стала Любомира Мандзій.

«Це дуже велика відповідальність. У зв'язку з пандемією коронавіруса і всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч невідкладних завдань і проблем. І найважливіше - ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії і багато іншого», - заявила вона.

Варто зазначити, що раніше Мандзій працювала заступником екс-міністра освіти і науки Анни Новосад. Вона вільно володіє польською мовою та має достатній рівень англійської мови.