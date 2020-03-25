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На важливій посаді трудитиметься Любомира Мандзій, яка раніше була заступницею Ганни Новосад.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, Кабмін призначив нову виконувачку обов’язків міністра освіти і науки. Нею стала Любомира Мандзій.
«Це дуже велика відповідальність. У зв'язку з пандемією коронавіруса і всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч невідкладних завдань і проблем. І найважливіше - ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії і багато іншого», - заявила вона.
Варто зазначити, що раніше Мандзій працювала заступником екс-міністра освіти і науки Анни Новосад. Вона вільно володіє польською мовою та має достатній рівень англійської мови.
15:45: Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
09:58: В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі
09:28: Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика
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