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Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 15:45
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Кабмін обрав нову виконувачку обов’язків міністра освіти

На важливій посаді трудитиметься Любомира Мандзій, яка раніше була заступницею Ганни Новосад.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 25 березня, Кабмін призначив нову виконувачку обов’язків міністра освіти і науки. Нею стала Любомира Мандзій.

«Це дуже велика відповідальність. У зв'язку з пандемією коронавіруса і всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч невідкладних завдань і проблем. І найважливіше - ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії і багато іншого», - заявила вона.

Варто зазначити, що раніше Мандзій працювала заступником екс-міністра освіти і науки Анни Новосад.  Вона вільно володіє польською мовою та має достатній рівень англійської мови.

 

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