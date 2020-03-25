Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 15:06

Олександр Дубінський повідомив про затримання Леоніда Кожари. Суд обиратиме йому запобіжний захід.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив про затримання колишнього міністра МЗС Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві та наразі везуть до суду для обрання запобіжного заходу.

«У будинку Кожари з його нагородного пістолета було вбито бізнесмена Старицького», - додав нардеп.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого в будинку Кожари знайшли мертвим колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького. Тоді Кожара та його дружина заявили, що Старицький вчинив самогубство.

За словами заступника голови МВС Антона Геращенко, слідчі та прокурори дійшли до висновку, що Старицький не міг сам себе застрелити.