Карантин в Україні продовжили на місяць

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Кабмін дав добро на продовження карантину до 24 квітня. Також на всій території країни діятиме режим надзвичайної ситуації.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, Кабмін прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня. Такожбуло прийнято рішення запровадити в Україні режим надзвичайної ситуації. Діятиме він на всій території країни. Раніше режим надзвичайної ситуації був введений у 8 областях та місті Києві.
«Ми продовжуємо карантин і вводимо надзвичайну ситуацію в державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження», - прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Також відомо, що карантин можуть зупинити раніше терміну. Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні 113 підтверджених випадків коронавірусу. 4 людини померли.
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
09:58: В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі
09:28: Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика
08:55: НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
08:22: Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
14:57: У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка
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