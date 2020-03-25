Карантин в Україні продовжили на місяць

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 14:38

Кабмін дав добро на продовження карантину до 24 квітня. Також на всій території країни діятиме режим надзвичайної ситуації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, Кабмін прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня. Такожбуло прийнято рішення запровадити в Україні режим надзвичайної ситуації. Діятиме він на всій території країни. Раніше режим надзвичайної ситуації був введений у 8 областях та місті Києві.

«Ми продовжуємо карантин і вводимо надзвичайну ситуацію в державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження», - прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також відомо, що карантин можуть зупинити раніше терміну. Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні 113 підтверджених випадків коронавірусу. 4 людини померли.