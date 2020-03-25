В Україні 4 смерть від коронавірусу - МОЗ

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Жертвою став пенсіонер з Тернопільської області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні від коронавірусу померла четверта людина. Жертвою став 68-річний пацієнт з Тернопільської області.
«МОЗ України висловлює співчуття близьким. Проводиться робота з контактними особами», - йдеться у повідомленні.
Також у міністерстві нагадали, що в Україні всього зафіксовано 113 інфікованих коронавірусом. За добу зафіксовано 29 нових випадків у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
«Якщо у вас з’явилися симптоми гострого распіраторного захворювання, необхідно одразу телефонувати своєму сімейному лікарю», - нагадали в МОЗ.
15:06: Затримано ексмініста, підозрюваного у вбивсті ексдиректора «Інтера»
09:58: В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі
09:28: Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика
08:55: НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
08:22: Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
14:57: У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка
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