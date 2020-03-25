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В Україні 4 смерть від коронавірусу - МОЗ

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 14:06
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В Україні 4 смерть від коронавірусу - МОЗ

Жертвою став пенсіонер з Тернопільської області. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 25 березня, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні від коронавірусу померла четверта людина. Жертвою став 68-річний пацієнт з Тернопільської області.

«МОЗ України висловлює співчуття близьким. Проводиться робота з контактними особами», - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві нагадали, що в Україні всього зафіксовано 113 інфікованих коронавірусом. За добу зафіксовано 29 нових випадків у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

«Якщо у вас з’явилися симптоми гострого распіраторного захворювання, необхідно одразу телефонувати своєму сімейному лікарю», - нагадали в МОЗ.

 

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