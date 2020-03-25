В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 09:58

Під час дезінфекцій будинків опіки в Іспанії було виявлено, що за пенсіонерами більше ніхто не доглядає. Деякі з них померли прямо у своїх ліжках.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, в Іспанії команди, направлені на дезінфекцію будинків престарілих, виявили, що літніх людей просто покинули напризволяще. Деякі пенсіонери померли у своїх ліжках. Мова йде про будинки престарілих у Мадриді та інших містах.

Міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що військовослужбовці, які були відправлені для виконання місії, знайшли трупи у понеділок, 23 березня. В результаті прокуратура Іспанії розпочала розслідування таких інцидентів.

«Коли я почув цю звістку від міністра, я злякався, це жах», - прокоментував в свою чергу Ігнасіо Фернандес-Сид, президент Федерації підприємств житлових будинків.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив тим часом, що будинки опіки є «абсолютним пріоритетом для уряду».

За попередніми даними, в Іспанії в результаті коронавірусу померли 2696 людини. Ще близько 40 тисяч осіб інфіковані.