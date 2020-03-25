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Під час дезінфекцій будинків опіки в Іспанії було виявлено, що за пенсіонерами більше ніхто не доглядає. Деякі з них померли прямо у своїх ліжках.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, в Іспанії команди, направлені на дезінфекцію будинків престарілих, виявили, що літніх людей просто покинули напризволяще. Деякі пенсіонери померли у своїх ліжках. Мова йде про будинки престарілих у Мадриді та інших містах.
Міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що військовослужбовці, які були відправлені для виконання місії, знайшли трупи у понеділок, 23 березня. В результаті прокуратура Іспанії розпочала розслідування таких інцидентів.
«Коли я почув цю звістку від міністра, я злякався, це жах», - прокоментував в свою чергу Ігнасіо Фернандес-Сид, президент Федерації підприємств житлових будинків.
Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив тим часом, що будинки опіки є «абсолютним пріоритетом для уряду».
За попередніми даними, в Іспанії в результаті коронавірусу померли 2696 людини. Ще близько 40 тисяч осіб інфіковані.
09:58: В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі
09:28: Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика
08:55: НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
08:22: Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
14:57: У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка
12:05: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб
11:40: Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу
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