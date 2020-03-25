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Поліцейські групи реагування Вишгородського району знайшли підпільну лабораторію у покинутому приміщенні будинку культури.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що у селі Козаровичі, що біля Києва, поліцейські виявили цех з виробництва антисептика. Нелегальне виробництво відбувалось в покинутому будинку культури.
«На місце події прибула слідчо-оперативна група. При проведенні обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємності і етикетки на розфасовану готову продукцію. На момент виявлення підпільного цеху там знаходилося двоє людей. Їх доставили до відділку», - зазначили у прес-службі МВС.
Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1. ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. Причетні до злочину можуть заплатити штраф у розмірі від 5 тисяч до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, після спалаху коронавірусу в Україні спостерігається дефіцит захисних масок та антисептичних засобів для рук.
09:58: В іспанських будинках опіки людей кинули напризволяще, є померлі
09:28: Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика
08:55: НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
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14:57: У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка
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