Біля Києва припинили діяльність лабораторії з виробництва антисептика

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 09:28

Поліцейські групи реагування Вишгородського району знайшли підпільну лабораторію у покинутому приміщенні будинку культури.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що у селі Козаровичі, що біля Києва, поліцейські виявили цех з виробництва антисептика. Нелегальне виробництво відбувалось в покинутому будинку культури.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група. При проведенні обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємності і етикетки на розфасовану готову продукцію. На момент виявлення підпільного цеху там знаходилося двоє людей. Їх доставили до відділку», - зазначили у прес-службі МВС.

Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1. ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. Причетні до злочину можуть заплатити штраф у розмірі від 5 тисяч до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, після спалаху коронавірусу в Україні спостерігається дефіцит захисних масок та антисептичних засобів для рук.