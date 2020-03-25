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Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне зміцнення до долара та євро. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют одразу 34 та 14 копійок відповідно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 березня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,77 грн. Днем раніше нацвалюта коштувала на 34 копійки більше. Офіційний курс гривні до євро – 30,10 грн. Гривня відбила у європейської валюти 14 копійок.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,52 грн. Продаж долара відбувається за 28,29 грн. Купівля євро проходить за 29,35 грн, а продаж за 30,53 грн.
Нагадаємо, раніше інвест-банкір Томаш Фіала заявляв, що курс гривні до долара ризикує досягти позначки 35 гривень. За його словами, на тлі пандемії та ослаблення гривні життя українців значно ускладниться.
08:55: НБУ різко зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро
08:22: Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії
14:57: У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка
12:05: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб
11:40: Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу
10:29: Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір
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