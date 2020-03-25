Бужанський про новий етап медреформи: Крах медицини в розпал епідемії

Аня Мартинюк 25 березня 2020, 08:22

Депутат ВРУ Максим Бужанський заявив, що очікувати від медреформи Супрун, що «гроші йтимуть за кожним пацієнтом» не варто. Він пояснив, чому.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Максим Бужанський нагадав, що скоро в Україні стартує другий етап медреформи. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у квітні усі виявлять, що на медицину з бюджету прийшло в два рази менше грошей.

«І тоді виявиться, що все, що зараз судорожно шукається і виділяється на ШВЛ, маски, дезінфекцію і тд, піде на зарплати техпрацівників, комуналку і бензин. До останньої копійки, причому не покриє потребу. У всіх областях, без винятку. І ніякі гроші ні за яким пацієнтом нікуди не прийдуть», - зазначив він.

Нардеп від президентської фракції особливо наголосив, що у пацієнтів і раніше не було грошей, а зараз тим більше, коли люди без роботи на тлі пандемії коронавірусу.

«Лікарні переведені в режим пріоритетності по коронавірусу, а самим пацієнтам наказано сидіти по домівках. Крах медицини в розпал епідемії, я б описав цей етап медреформи саме так», - підсумував він.