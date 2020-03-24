У Миколаєві п’яні поліцейські розстріляли невинного чоловіка

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Поліцейські вирішили помочитися на чуже авто, в результаті власник транспортного засобу зробив їм зауваження. Пригода завершилась словесною перепалкою та стріляниною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 березня, стало відомо про інцидент у Миколаєві. Тут проспекті Героїв Сталінграда двоє поліцейських мочилися на чуже авто. В результаті власник авто зробив правоохоронцям зауваження. Останні відреагували досить агресивно. Вони вистрілили у чоловіка з травматичної зброї.
Потерпілий отримав два поранення у ділянку спини. Очевидці події викликали медиків та поліцію. В результаті було встановлено, що поліцейські-зловмисники були не при виконанні. Також чоловіки були напідпитку.
Поліція також повідомила, що влучним стрільцем виявився лейтенант поліції роти спеціального призначення. Його затримали одразу, а от товариша, сержанта поліції, вдалось затримати згодом.
Обставини пригоди наразі з'ясовують слідчі ДБР.
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