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Кім Кардашян показала, як одягати латексний костюм

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 12:38
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Кім Кардашян показала, як одягати латексний костюм

39-річна Кім Кардашян показала, як створювався її образ для Паризького тижня моди.

Новину передає «Преса України». 

Кім Кардашян вирішила знову показати шанувальникам, як вона вдягається. Особливо, якщо одяг незвичний та потребує певних зусиль. Зокрема, допомоги посторонніх людей.

Не так давно, а саме під час Паризького тижня моди, зірка реаліті-шоу вигуляла латексний наряд, який повністю стискав її тіло. В результаті в черговому епізоді «Сімейство Кардашян» вона показала, як поміщала тіло у тісний наряд. 

«Іноді я жертвую своїм комфортом. Добре, що у мене є вправні помічники», - зазначила вона.

Новий сюжет сподобався шанувальникам Кардашян. Про це вони написали їй в коментарях в соцмережі. 

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