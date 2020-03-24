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Офіційні статистичні дані навели в Міністерстві охорони здоров'я. Відомо, в яких областях найбільше випанків COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 10:00 в Україні підтверджено 84 випадки хворих на коронавірус. З цієї кількості три летальні випадки та один пацієнт одужав. У відомстві уточнили, що за добу в країні було зафіксовано одинадцять нових випадків.
«Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок», - йдеться у повідомленні.
У МОЗ додали, що з початку року до Центру громадського здоров’я України надійшло 756 повідомлень про підозру на смертоносний китайський коронавірус.
12:05: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб
11:40: Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу
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