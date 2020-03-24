Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 11 осіб

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 12:05

Офіційні статистичні дані навели в Міністерстві охорони здоров'я. Відомо, в яких областях найбільше випанків COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 10:00 в Україні підтверджено 84 випадки хворих на коронавірус. З цієї кількості три летальні випадки та один пацієнт одужав. У відомстві уточнили, що за добу в країні було зафіксовано одинадцять нових випадків.

«Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

м. Київ — 29 випадків;

Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область — 1 випадок», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що з початку року до Центру громадського здоров’я України надійшло 756 повідомлень про підозру на смертоносний китайський коронавірус.