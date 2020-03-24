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Для цього експериментатор використав спеціальний порошок, який світиться у темряві.
Новину передає «Преса України».
Колишній інженер NASA Марк Робер представив на YouTube каналі нове відео, на якому він демонструє, як швидко мікроби поширюються у повсякденному житті. Для цього він використав спеціальний порошок Glo Germ, який світиться у темряві.
40-річний Робер насипав порошок, який імітує бруд та мікробів, на руки та показав, в яких місцях він «чіпляється» найчастіше. Особливо, якщо погано вимити руки.
«В результаті порошок опинився на раковині, телефоні, тримачі паперових рушників та стіні. Його виявили на обличчі навіть у тих людей, які старанно миють руки», - відзначив експериментатор.
Після цього він закликав людей дослуховатися до вчених, а саме дотримуватися дистанцій між людьми, добре мити руки.
«Я завжди знав, що якби ми могли якось просто побачити мікробів навколо нас, то усі були б набагато обережнішими, і люди хворіли б набагато менше», - заявив він.
11:40: Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу
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