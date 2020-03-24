В «ДНР» створили емблему «народної міліції»

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Для емблеми сепаратисти використали двоголового орла.
Новину передає «Преса України».
За даними російських пропагандистських ЗМІ, так званий голова «ДНР» Денис Пушилін затвердив «емблему і прапор Управління Народної міліції». Відповідний документ з'явився на сайті лідера «республіки».
«Заснувати геральдичний знак - емблему та прапор Управління Народної міліції Донецької Народної Республіки, штандарт начальника Управління Народної міліції Донецької Народної Республіки», - йдеться у так званому документі.
Тепер окупанти мають емблему з золотим двоголовим орлом, який оснащений срібним щитом, також біля нього є вершник, який пронизує списом дракона.
Контрольовані російські ЗМІ також нагадали, що так зване «Управління Народної міліції ДНР» було створено 12 листопада 2014 року.
11:40: Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу
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