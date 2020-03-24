В «ДНР» створили емблему «народної міліції»

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 11:01

Для емблеми сепаратисти використали двоголового орла.

Новину передає «Преса України».

За даними російських пропагандистських ЗМІ, так званий голова «ДНР» Денис Пушилін затвердив «емблему і прапор Управління Народної міліції». Відповідний документ з'явився на сайті лідера «республіки».

«Заснувати геральдичний знак - емблему та прапор Управління Народної міліції Донецької Народної Республіки, штандарт начальника Управління Народної міліції Донецької Народної Республіки», - йдеться у так званому документі.

Тепер окупанти мають емблему з золотим двоголовим орлом, який оснащений срібним щитом, також біля нього є вершник, який пронизує списом дракона.

Контрольовані російські ЗМІ також нагадали, що так зване «Управління Народної міліції ДНР» було створено 12 листопада 2014 року.