Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан
  • Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ
  • Аваков закликав українців погодитися на тотальний карантин

В «ДНР» створили емблему «народної міліції»

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 11:01
Версія для друку
В «ДНР» створили емблему «народної міліції»

Для емблеми сепаратисти використали двоголового орла.

Новину передає «Преса України». 

За даними російських пропагандистських ЗМІ, так званий голова «ДНР» Денис Пушилін затвердив «емблему і прапор Управління Народної міліції».  Відповідний документ з'явився на сайті лідера «республіки».

«Заснувати геральдичний знак - емблему та прапор Управління Народної міліції Донецької Народної Республіки, штандарт начальника Управління Народної міліції Донецької Народної Республіки», - йдеться у так званому документі.

Тепер окупанти мають емблему з золотим двоголовим орлом, який оснащений срібним щитом, також біля нього є вершник, який пронизує списом дракона.

Контрольовані російські ЗМІ також нагадали, що так зване «Управління Народної міліції ДНР» було створено 12 листопада 2014 року.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції