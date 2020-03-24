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Покупці вирішили повернути накуплений товар, однак магазини вирішили не приймати його назад.
Новину передає «Преса України».
Американська мережа супермаркетів Costco попередила, що клієнти, які кинулися купувати туалетний папір та антисептики у великих об’ємах, не зможуть повернути цей товар назад у магазин. За даними ЗМІ, американці, які зрозуміли, що коронавірус та туалетний папір не взаємопов’язані, вирішили повернути скуплений в паніці товар.
Однак в магазині їх чекав неприємний сюрприз у вигляді попереджувальних табличок. В них зазначається, що окрім туалетного паперу та антисептиків поверненню не підлягають паперові рушники, санітарні серветки, вода, рис та лізол.
«Схоже, всі маніяки за туалетним папером заспокоїлася», - почали жартувати користувачі Мережі.
«Люди купували дійсно багато паперу. І що вони тепер з ним робитимуть?» - поцікавилась інтернет-спільнота.
11:40: Колишній інженер NASA показав швидкість поширення бактерій на тлі спалаху коронавірусу
10:29: Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір
09:46: Программа борьбы с коронавирусом, как инструмент уничтожения украинской нации...
09:20: Ляшко запропонував скасувати комунальні платежі на період карантину
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