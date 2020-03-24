Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 10:29

Покупці вирішили повернути накуплений товар, однак магазини вирішили не приймати його назад.

Новину передає «Преса України».

Американська мережа супермаркетів Costco попередила, що клієнти, які кинулися купувати туалетний папір та антисептики у великих об’ємах, не зможуть повернути цей товар назад у магазин. За даними ЗМІ, американці, які зрозуміли, що коронавірус та туалетний папір не взаємопов’язані, вирішили повернути скуплений в паніці товар.

Однак в магазині їх чекав неприємний сюрприз у вигляді попереджувальних табличок. В них зазначається, що окрім туалетного паперу та антисептиків поверненню не підлягають паперові рушники, санітарні серветки, вода, рис та лізол.

«Схоже, всі маніяки за туалетним папером заспокоїлася», - почали жартувати користувачі Мережі.

«Люди купували дійсно багато паперу. І що вони тепер з ним робитимуть?» - поцікавилась інтернет-спільнота.