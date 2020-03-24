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Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 10:29
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Супермаркети США відмовились приймати назад туалетний папір

Покупці вирішили повернути накуплений товар, однак магазини вирішили не приймати його назад.

Новину передає «Преса України». 

Американська мережа супермаркетів Costco попередила, що клієнти, які кинулися купувати туалетний папір та антисептики у великих об’ємах, не зможуть повернути цей товар назад у магазин. За даними ЗМІ, американці, які зрозуміли, що коронавірус та туалетний папір не взаємопов’язані, вирішили повернути скуплений в паніці товар.

Однак в магазині їх чекав неприємний сюрприз у вигляді попереджувальних табличок. В них зазначається, що окрім туалетного паперу та антисептиків поверненню не підлягають паперові рушники, санітарні серветки, вода, рис та лізол.

«Схоже, всі маніяки за туалетним папером заспокоїлася», - почали жартувати користувачі Мережі.

«Люди купували дійсно багато паперу. І що вони тепер з ним робитимуть?» - поцікавилась інтернет-спільнота. 

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