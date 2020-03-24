Жителям окупованого Донбасу дозволили в'їзд в РФ

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 09:55

Росія дала зелене світло на прибуття з Донбасу прихильників Кремля. Для цього їм навіть не знадобляться паспорти РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що Росія офіційно дозволила жителям так званих «ЛНР» та «ДНР» в'їзд в країну попри спалах коронавірусу у світі. Росспоживнагляд здійснюватиме тим часом санітарно-карантинний контроль.

Потрапиту в РФ можна буде навіть за відсутності російського паспорту.

«У зв'язку з економічною і транспортною блокадою України окремих районів Донецької та Луганської областей України, керуючись принципами гуманності, положення (про обмеження в'їзду в РФ) не застосовувати щодо громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей Україна», - відзначили російські ЗМІ.

Як відомо, раніше РФ закрила кордон для іноземців на період з 18 березня до 1 травня.