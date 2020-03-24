Программа борьбы с коронавирусом, как инструмент уничтожения украинской нации...

zmxn 24 березня 2020, 09:46

... 16 марта 2020 года была опубликована моя статья под заголовком "Владимир Зеленский - суперагент ФСБ "Тимофей": фейк или реальность?" https://uapress. info/ru/news/show/176740 . Материал вызвал бурные споры в различных группах ФБ, не утихающие по сей день. И потому я продолжаю рассуждать и доказывать то, что основополагающими задачами деятельности президента Украины Владимира Зеленского являются защита интересов хозяина Кремля и украинских олигархов. А теперь - к фактам.. .

... "Зеленский призвал...", "Правительство задействует...", "Администрация ограничит...", "Министерство закупит...", "Власть предлагает...". Уму непостижимо! На планете вовсю свирепствует смертельный вирус, а команда Зеленского .. призывает, ограничивает, предлагает! ТВ-каналы изобилуют ток-шоу, на которых представители верховной власти, наморщив лбы, озвучивают программу противодействия коронавирусу. Они обсуждают, как скорее победить страшный недуг; по скайпу спорят до хрипоты с губернаторами; в телефонном режиме отдают наставления городским головам. Они всячески демонстрируют одураченному населению, что правительством выработана четкая программа для победы над коронавирусом. Да только не стоит заблуждаться: "зеленые" просто держат нас за дураков!... Какая программа??? Я уже не говорю о тестах! Сегодня в аптеках невозможно приобрести элементарную медицинскую маску. И цена одного копеечного экземпляра возросла неимоверно: от 30 до 100 грн. Но даже при таких космических ценах, людям необходимо еще записаться в предварительную очередь. Вот она, "программа" - программа утилизации населения. Кому война, а кому - мать родна: ведь практически весь запас медицинских масок безнаказанно "упорхнул" в Китай и в ЕС https://www.youtube.com/ watch?v=CeVmdloA_Xc . Если Зеленский - по-настоящему отец нации, если все его месседжи искренни, а главное, если он не в доле, то... То у меня возникает три вопроса... 1) Почему "экспортеры" масок до сих пор не играют в "петушка" на тюремной параше? 2) Почему жизни испанцев, венгров или китайцев для президента Украины дороже, чем жизни простых украинцев? 3) Почему государство до сих пор не завалило Украину бесплатными медицинскими масками? На это необходимо всего трое суток и, приблизительно, 17 млн. грн - это ведь сущий пустяк. Ибо в каждом, даже самом небольшом украинском городке, функционирует не один десяток ателье и пошивочных, которые получив заказ, в течение трех суток могли бы обеспечить масками всех, без исключения, украинцев...

... Но масок - самого элементарного - в стране по сей день нет. И президент никого не сажает. Он и не помышляет о том, чтобы обеспечить каждого украинца защитной маской. Почему? Ведь три элементарные операции с куском марли - это не космический корабль создать. Так почему же Зеленский бездействует, подвергая миллионы соотечественников смертельной опасности? Думайте! Ответ лежит на поверхности!

... Перед тем, как "закрыть" границы, Зеленский вернул на Родину более 40 000 украинцев со всего света. На мой взгляд, это не просто грубейший просчет, это - страшное преступление против собственного народа. Это геноцид. Кто-то из моих оппонентов, будучи капитаном корабля, взял бы на борт с тысячей здоровых пассажиров - дюжину больных, зараженных черной оспой? "Заробитчане", туристы, артисты, студенты, пребывавшие временно за пределами, Украины, являлись и являются главными переносчиками коронавируса. Их ни в коем случае нельзя было пускать в страну до полного прекращения карантина. Кабмину Украины необходимо было договориться о "Программе временного пребывания" с правительствами тех стран, в которых оказались наши "заробитчане". Полностью профинансировать программу. И обеспечить через посольство ежемесячным социальным пособием на весь период карантина... Но "заробитчан" вернули... И взяли с них бестолковые "расписки", и погрозили пальчиком, и "строго" попросили сидеть "дома". Однако, в Ютубе мы уже наблюдаем видеоролики, в которых молодые люди, вернувшиеся из Польши, Италии, Испании, Чехии, предупреждают, что не собираются скучать в четырех стенах: "Мы молоды. А по статистике ни один молодой человек не погиб от коронавируса. Так чего нам сидеть дома?". О том, что вокруг них, потенциальных разносчиков страшного недуга, тысячи пожилых людей, парней мало волнует....

... Перекрыв границы для "заробитчан", можно было максимально купировать проникновение коронавируса на территорию Украины. Но Зеленский поступил иначе: он преднамеренно вернул их всех домой. Он выпустил джина из бутылки. И, таким образом, почти сорок миллионов украинцев сделал заложниками 40 000 "заробитчан"... Зачем? С какой целью? Думайте!

... Когда Зе и члены его команды обращаются к вам с телеэкрана: "Братья и сестры, в наш общий дом пришла беда..." - не верьте им!. Это только в ваш дом пришла беда... Это только для вашей семьи резко возросли цены на лимоны, чеснок и мед! Это вам не оплатят простой в период карантина! Это вашему ребенку не достанется марлевая повязка! Это вашей матери не хватит аппарата искусственного дыхания! Да, это только в вашем доме затаилась беда... А их домах - все в полном порядке...

P.S. 23 марта украинские СМИ сообщили, что министр здравоохранения, патриот Украины Илья Емец - в разгар пандемии - подал в отставку. В это же самое время известный днепровский меценат, патриот Украины, Александр Петровский приобрел для города аппарат искусственного дыхания https://youtu.be/ m0i3z3eANuA . Сравните отношение двух патриотов к судьбе своей нации.

P.S. 2 И немного позитива... Мои неоднократные диалоги с медиками - от семейного врача и до доктора наук - доказывают, что Украина Зеленского практически не готова к войне с коронавирусом. И когда страну накроет пик пандемии, мы, не дай Бог, еще "позавидуем" итальянцам, но... Но когда-то, несколько лет назад, планету уже посещали масштабные беды: СПИД, птичий грипп, свиной грипп... И светила мировой медицины прогнозировали, что погибнет не менее 2/3 человечества. И Земля в итоге перестанет существовать. . Не погибли... Сдюжили... И планета жива... Давайте же надеяться на лучшее и верить в то, что сама Природа еще раз примет правильное решение...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".