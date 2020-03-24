Ляшко запропонував скасувати комунальні платежі на період карантину

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 09:20

Олег Ляшко виступив за скасування плати за комунальні послуги на період карантину. За його словами, люди не повинні померти голодною смертю.

Новину передає «Преса України».

Політик Олег Ляшко заявив, що в період карантину у багатьох українців закінчаться збереження. Тому він запропонував підтримати громадян країни, а саме скасуванням комунальних платежів.

«Тому ми пропонуємо, щоб на позачерговому засіданні парламент ухвалив закон і скасував комунальні платежі на період карантину. Хай переглянуть бюджет: зменшать космічну зарплату Коболєва та інших чинуш, приберуть фінансування політичних партій та скоротять інші зайві витрати. А ці кошти спрямують на допомогу тим, кому це справді потрібно», - заявив колишній депутат ВРУ.

При цьому Ляшко додав, що карантин потрібен аби зменшити кількість смертей від коронавірусу. Він особливо наголосив, що люди не можуть при цьому помирати від голодної смерті.

«Тому з бюджету треба виплачувати хоча б мінімальну допомогу по безробіттю всім, хто залишився без роботи. Так роблять в усіх цивілізованих країнах. Так має зробити і Україна!» - заявив Ляшко.