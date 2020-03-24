Программа борьбы с коронавирусом, как инструмент уничтожения украинской нации... 09:46
Ляшко запропонував скасувати комунальні платежі на період карантину 09:20
Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан 08:01
У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу 07:34
При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала 15:04
Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень 14:07
Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень 13:50
Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану 12:14
Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари 11:06
Дубілет показав, як бюджетні кошти перекочовують до чиновників 10:32
Лукашенко вирішив не повертати громадян Білорусі з-за кордону 09:55
Частину лікарів переведуть на погодинну оплату - Ємець 08:42
На тлі карантину пенсіонерам доплатять 1000 грн – Аваков 08:10
Олег Ляшко виступив за скасування плати за комунальні послуги на період карантину. За його словами, люди не повинні померти голодною смертю.
Новину передає «Преса України».
Політик Олег Ляшко заявив, що в період карантину у багатьох українців закінчаться збереження. Тому він запропонував підтримати громадян країни, а саме скасуванням комунальних платежів.
«Тому ми пропонуємо, щоб на позачерговому засіданні парламент ухвалив закон і скасував комунальні платежі на період карантину. Хай переглянуть бюджет: зменшать космічну зарплату Коболєва та інших чинуш, приберуть фінансування політичних партій та скоротять інші зайві витрати. А ці кошти спрямують на допомогу тим, кому це справді потрібно», - заявив колишній депутат ВРУ.
При цьому Ляшко додав, що карантин потрібен аби зменшити кількість смертей від коронавірусу. Він особливо наголосив, що люди не можуть при цьому помирати від голодної смерті.
«Тому з бюджету треба виплачувати хоча б мінімальну допомогу по безробіттю всім, хто залишився без роботи. Так роблять в усіх цивілізованих країнах. Так має зробити і Україна!» - заявив Ляшко.
09:46: Программа борьбы с коронавирусом, как инструмент уничтожения украинской нации...
09:20: Ляшко запропонував скасувати комунальні платежі на період карантину
08:01: Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан
07:34: У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу
15:04: При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.