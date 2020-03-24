У Польщі людей контролюватимуть за допомогою селфі

Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан 08:01
У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу 07:34
При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала 15:04
Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень 14:07
Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень 13:50
Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану 12:14
Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари 11:06
Дубілет показав, як бюджетні кошти перекочовують до чиновників 10:32
Лукашенко вирішив не повертати громадян Білорусі з-за кордону 09:55
Частину лікарів переведуть на погодинну оплату - Ємець 08:42
На тлі карантину пенсіонерам доплатять 1000 грн – Аваков 08:10
Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ 07:27
У Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину 18:02
НБУ лобіює відновлення діяльності ломбардів, обмінників, МФО 17:36
Відправлені на карантин люди відправлятимуть селфі за запитом поліції. Якщо вони цього не зроблять, то можуть зустріти у себе дома наряд поліції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що у Польщі придумали, як перевіряти, що люди дотримуються карантину. За даними Польської поліції, люди, які були відправлені на примусовий домашній карантин, мусять встановити на телефоні додаток, на який завантажуватимуть свіже селфі з геолокацією за запитом.
Для такої процедури у кожного буде 20 хвилин. В іншому випадку у поліції буде привід навідатись до порушників додому.
Варто зазначити, що у Польщі на примусовий карантин відправлені люди, які повернулися з-за кордону, люди, у яких є підозра на коронавірус, люди, які контактували з хворими. За порушення режиму карантину у Польщі передбачений штраф у розмірі до 30 тисяч злотих, що еквівалентно близько 205 тисячам гривень.
08:01: Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан
07:34: У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу
15:04: При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала
14:07: Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень
13:50: Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.