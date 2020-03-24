У Польщі людей контролюватимуть за допомогою селфі

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 08:39

Відправлені на карантин люди відправлятимуть селфі за запитом поліції. Якщо вони цього не зроблять, то можуть зустріти у себе дома наряд поліції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що у Польщі придумали, як перевіряти, що люди дотримуються карантину. За даними Польської поліції, люди, які були відправлені на примусовий домашній карантин, мусять встановити на телефоні додаток, на який завантажуватимуть свіже селфі з геолокацією за запитом.

Для такої процедури у кожного буде 20 хвилин. В іншому випадку у поліції буде привід навідатись до порушників додому.

Варто зазначити, що у Польщі на примусовий карантин відправлені люди, які повернулися з-за кордону, люди, у яких є підозра на коронавірус, люди, які контактували з хворими. За порушення режиму карантину у Польщі передбачений штраф у розмірі до 30 тисяч злотих, що еквівалентно близько 205 тисячам гривень.