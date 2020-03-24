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Денис Шмигаль нагадав, в яких випадках вводиться надзвичайний стан в країнах та запевнив, що наразі передумов для його введення у всій країні нема.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з'явився ефірі ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Голова уряду запевнив, що вводити надзвичайний стан в Україні не потрібно. Принаймні на цьому тижні.
За словами Шмигаля, заходів для протидії COVID-19 в областях країни, де виявлено вірус, достатньо для ефективно керування країною.
«Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайний події. Сьогодні розвиток цього коронавірусу в країні є досить помірним на відміну від багатьох країн Європи. У тих областях, де коронавірус з'являється, після першого ж хворого вводиться стан надзвичайної ситуації. Кабмін його стверджує для кожного регіону», - пояснив він.
Прем'єр нагадав, що для введення надзвичайного стану в країні Кабмін пропонує президенту проект указу, після чого ВРУ його стверджує. До слова, за попередніми даними, загальна кількість хворих на коронавірус в Україні становить 73 людини.
08:01: Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан
07:34: У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу
15:04: При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала
14:07: Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень
13:50: Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень
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