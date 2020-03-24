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Моргом стане каток у будівлі Льодового палацу. На жаль, справжні морги Мадриду наразі переповнені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що в іспанській столиці, місті Мадрид, розміщуватимуть тіла загиблих від COVID-19, тобто коронавірусу, на ковзанці в будівлі Льодового палацу. Причина такого ходу подій – похоронні бюро не встигають виконувати замовлення.
Про це розповіло видання La Voz de Galicia. Як відомо, каток має площу 1800 квадратних метрів. Нагадаємо також, що смертність від коронавірусу в стрімко росте. Наразі тут 2182 померли, з них 1263 - в автономному співтоваристві Мадрид.
Кількість хврих на COVID-19 в Іспанії понад 33 тисячі.
08:01: Шмигаль заявив про відсутність необхідності вводити надзвичайний стан
07:34: У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу
15:04: При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала
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13:50: Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень
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