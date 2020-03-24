У Мадриді знайшли місце для зберігання померлих від коронавірусу

Аня Мартинюк 24 березня 2020, 07:34

Моргом стане каток у будівлі Льодового палацу. На жаль, справжні морги Мадриду наразі переповнені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 березня, стало відомо, що в іспанській столиці, місті Мадрид, розміщуватимуть тіла загиблих від COVID-19, тобто коронавірусу, на ковзанці в будівлі Льодового палацу. Причина такого ходу подій – похоронні бюро не встигають виконувати замовлення.

Про це розповіло видання La Voz de Galicia. Як відомо, каток має площу 1800 квадратних метрів. Нагадаємо також, що смертність від коронавірусу в стрімко росте. Наразі тут 2182 померли, з них 1263 - в автономному співтоваристві Мадрид.

Кількість хврих на COVID-19 в Іспанії понад 33 тисячі.