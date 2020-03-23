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Томаш Фіала заявив, що в разі підняття курсу долара до гривні до рівня 35 гривень українці втрачатимуть роботу й будуть змушені платити більше за продукти та товари.
Новину передає «Преса України».
Інвест-банкір Томаш Фіала з’явився в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Він розповів про своє бачення ситуації в Україні. За його словами, на тлі пандемії в Україні можливі декілька сценаріїв. Найкращий, коли карантин триватиме менше трьох місяців. В такому випадку курс долара сягне позначки 30 грн.
Також інфляція займе прийнятний рівень в 5%, а ВВП скоротиться на 4%.
Куди гірша ситуація буде, якщо курс нацвалюти до провідної іноземної валюти, долара, сягне 35 гривень. Тоді падіння економіки становитиме майже 9%.
«Що це означає для простих українців? Життя стане складніше, роботи стане менше, ціни виростуть, а робочих місць стане менше», - заявив експерт.
15:04: При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала
14:07: Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень
13:50: Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень
12:14: Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану
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