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При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 15:04
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При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала

Томаш Фіала заявив, що в разі підняття курсу долара до гривні до рівня 35 гривень українці втрачатимуть роботу й будуть змушені платити більше за продукти та товари.

Новину передає «Преса України». 

Інвест-банкір Томаш Фіала з’явився в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Він розповів про своє бачення ситуації в Україні. За його словами, на тлі пандемії в Україні можливі декілька сценаріїв. Найкращий, коли карантин триватиме менше трьох місяців. В такому випадку курс долара сягне позначки 30 грн.

Також інфляція займе прийнятний рівень в 5%, а ВВП скоротиться на 4%.

Куди гірша ситуація буде, якщо курс нацвалюти до провідної іноземної валюти, долара, сягне 35 гривень. Тоді падіння економіки становитиме майже 9%.

«Що це означає для простих українців? Життя стане складніше, роботи стане менше, ціни виростуть, а робочих місць стане менше», - заявив експерт.

 

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