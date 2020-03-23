Siri консультуватиме потенційних носіїв коронавірусу

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Компанія Apple вирішила розвантажити медичних працівників, які змушені консультувати велику кількість людей, наляканих спалахом коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 березня, стало відомо, що голосовий помічний пристроїв Apple, Siri, допомагатиме людям визначитися, чи треба їм терміново звертатися за допомогою до лікаря на тлі пандемії коронавірусу.
«Ситуація з COVID-19 породила стільки інформації, дезінформації, фейкових новин та плутанини, що люди, природно, не знають, що робити. Найголовнішим питанням у свідомості людей може бути одне: заражені вони чи ні. У звичайних обставинах побачити професіонала - це хороший спосіб, але кількість медичних працівників, компетентних у цьому питанні, стає все менше», - зазначили в Apple.
Так, представники компанії наголошують, не завжди кашель, важке дихання є симптомами коронавірусу. І навпаки, деякі випадки навіть протікають безсимптомно або з’являються не відразу.
«Якщо у вас є пристрій Apple, ви можете просто попросити Сірі допомогти вам трохи заспокоїтися. Запитайте у Сірі, чи є у вас COVID-19. Або запитайте щось інше по цій темі», - зазначили в Apple.
Варто зазначити, що Сірі допомагатиме виключно жителям США.
15:04: При тримісячному карантині долар коштуватиме 35 гривень - Томаш Фіала
14:07: Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень
13:50: Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень
12:14: Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану
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