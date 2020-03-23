Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 14:07

Марина Лазебна анонсувала підтримку з боку держави українських пільговиків.

Новину передає «Преса України».

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зробила важливу заяву. За її словами, 25 березня уряд ухвалить рішення про збільшення розміру субсидії. Марина Лазебна також нагадала, що таким чином буде підтримано 3 млн домогосподарств.

«Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою», - йшлось у її заяві.

Міністр уточнила, що кожна сім’я отримає доплату в середньому 300 гривень.