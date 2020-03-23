Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ
  • Аваков закликав українців погодитися на тотальний карантин
  • Введення надзвичайного стану в країні назріло ще на вчора – Дубінський

Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 14:07
Версія для друку
Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень

Марина Лазебна анонсувала підтримку з боку держави українських пільговиків. 

Новину передає «Преса України». 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зробила важливу заяву. За її словами, 25 березня уряд ухвалить рішення про збільшення розміру субсидії. Марина Лазебна також нагадала, що таким чином буде підтримано 3 млн домогосподарств.

«Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою», - йшлось у її заяві.

Міністр уточнила, що кожна сім’я отримає доплату в середньому 300 гривень.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції