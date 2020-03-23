Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень 14:07
Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень 13:50
Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану 12:14
Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари 11:06
Дубілет показав, як бюджетні кошти перекочовують до чиновників 10:32
Лукашенко вирішив не повертати громадян Білорусі з-за кордону 09:55
Частину лікарів переведуть на погодинну оплату - Ємець 08:42
На тлі карантину пенсіонерам доплатять 1000 грн – Аваков 08:10
Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ 07:27
У Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину 18:02
НБУ лобіює відновлення діяльності ломбардів, обмінників, МФО 17:36
Українцям запропонували замовити набори «для виживання» 16:08
В Україні студентів-медиків залучать для допомоги лікарям 15:33
Евакуйований з Польщі молодий українець обурив Мережу небажанням самоізолюватися 14:54
Марина Лазебна анонсувала підтримку з боку держави українських пільговиків.
Новину передає «Преса України».
Міністр соціальної політики Марина Лазебна зробила важливу заяву. За її словами, 25 березня уряд ухвалить рішення про збільшення розміру субсидії. Марина Лазебна також нагадала, що таким чином буде підтримано 3 млн домогосподарств.
«Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою», - йшлось у її заяві.
Міністр уточнила, що кожна сім’я отримає доплату в середньому 300 гривень.
14:07: Українцям збільшать субсидії в середньому на 300 гривень
13:50: Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень
12:14: Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану
11:06: Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари
10:32: Дубілет показав, як бюджетні кошти перекочовують до чиновників
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.