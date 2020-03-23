Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень

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Відповідну заяву зробили у Мінсоцполітики. Відомо, що надбавка буде автоматичною.
Новину передає «Преса України».
Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала надбавки до пенсій пенсіонерам віком 80 років та більше. Так, з травня пенсіонери отримуватимуть на півтисячі гривень більше.
За даними прес-служби Мінсоцполітики, на таку допомогу від держави наразі розраховують близько півтора мільйона осіб.
«З травня, ми встановлюємо доплату до пенсії для півтора мільйона пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка в розмірі 500 гривень», - йшлось у заяві.
Марина Лазебна особливо підкреслила, що надбавка буде автоматичною, а це означає, що пенсіонерам не доведеться кудись додатково звертатися.
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