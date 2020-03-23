Українські пенсіонери 80+ отримуватимуть щомісяця додаткові 500 гривень

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 13:50

Відповідну заяву зробили у Мінсоцполітики. Відомо, що надбавка буде автоматичною.

Новину передає «Преса України».

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала надбавки до пенсій пенсіонерам віком 80 років та більше. Так, з травня пенсіонери отримуватимуть на півтисячі гривень більше.

За даними прес-служби Мінсоцполітики, на таку допомогу від держави наразі розраховують близько півтора мільйона осіб.

«З травня, ми встановлюємо доплату до пенсії для півтора мільйона пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка в розмірі 500 гривень», - йшлось у заяві.

Марина Лазебна особливо підкреслила, що надбавка буде автоматичною, а це означає, що пенсіонерам не доведеться кудись додатково звертатися.