Штраф за вихід на вулицю у Греції становить 150 євро

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 13:18

Влада Греції нагадала, що громадяни не можуть покидати домівки, коли їм заманеться. За це передбачено чималий штраф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що у Греції за порушення карантину, а саме вихід на вулицю, доведеться заплатити штраф. Його розмір становить 150 євро, що еквівалентно 4400 гривень.

Як відомо, наразі громадяни змушені постійно мати при собі документи та повідомляти правоохоронцям причину появи на вулиці. А саме у вигляді письмового повідомлення.

Видання Reuters навело коментар прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса, який нагадав про ситуацію в Італії, де кількість хворих стрімко зростає.

«Ми не повинні доходити до того моменту, коли нам доведеться вибирати, кому жити, а кому вмирати», - заявив він.

Нагадаємо, 22 березня у Греції було підтверджено 94 нових випадки хворих на коронавірус. Загальна кількість хворих становить 624 людини при цьому 15 осіб померли.