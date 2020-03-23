Майк Тайсон нагадав про свої боксерські навички

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53-річний Майк Тайсон вирішив показати, що самоізоляція під час карантину не заважає йому займатися спортом.
Новину передає «Преса України».
Майк Тайсон, колишній чемпіон у важкій вазі, який вибив 44 опонентів під час своєї дуже успішної кар'єри, нагадав шанувальникам про свої навички. На сторінці в соцмережі він показав, як тренується разом із псом Марсом.
Як відомо, 53-річна знаменитість, як і більшість людей у всьому світі, перебуває у самоізоляції на тлі спалаху смертоносного коронавірусу.
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Варто зазначити, що Тайсон часто проводить з домашнім улюбленцем тренування. В результаті пес лякається й тікає в іншу кімнату.
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