Майк Тайсон нагадав про свої боксерські навички

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 12:44

53-річний Майк Тайсон вирішив показати, що самоізоляція під час карантину не заважає йому займатися спортом.



Новину передає «Преса України».



Майк Тайсон, колишній чемпіон у важкій вазі, який вибив 44 опонентів під час своєї дуже успішної кар'єри, нагадав шанувальникам про свої навички. На сторінці в соцмережі він показав, як тренується разом із псом Марсом.

Як відомо, 53-річна знаменитість, як і більшість людей у всьому світі, перебуває у самоізоляції на тлі спалаху смертоносного коронавірусу.

Переглянути цей допис в Instagram I went easy on him... Допис, поширений Mars Tyson (@marstysonthedog) 17 Бер 2020 р. о 7:00 PDT

Варто зазначити, що Тайсон часто проводить з домашнім улюбленцем тренування. В результаті пес лякається й тікає в іншу кімнату.