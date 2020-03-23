Депутат «Слуги народу» підтримав введення надзвичайного стану

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Олександр Дубінський пояснив, навіщо Україні надзвичайний стан. Він також розповів, які заходи може встигнути зробити влада в період карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 березня, депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив у соцмережі, що він виступає за введення в країні надзвичайного стану на період карантину. За його словами, таким чином можна буде скоротити соціальний контакт людей.
«Однак я переконаний, що перед введенням НС парламентські фракції повинні зібратися на широкі консультації, і визначити перелік рішень, які будуть супроводжувати НС», - додав він.
Депутат ВРУ особливо наголосив, що наразі треба зупинити виплату боргів за кордон, а також виведення капіталу за кордон. Ще одна пропозиція – платити заплатити людям відпустки та лікарняні.
Також нардеп пропонує жорстке покарання за мародерство. В тому числі за продаж спецпроїзних в транспорті. Дубінський запропонував перекрити кордони і приймати громадян тільки після обов'язкового тесту та двотижневого карантину. Інтернет-спільнота зауважила, що з останнім пунктом влада уже запізнилась.
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